МИД Ирана призвал ЕС перейти к практическим мерам по сохранению ядерной сделки

«Она (Европа. — RT) должна быть активнее в решении проблем мира, региональной и глобальной безопасности, а также в развитии международного сотрудничества и диалога», — отметил министр в интервью Euronews.

По его словам, Ирану от Европы нужны не только политические решение, но то, как «эти меры будут работать в реальной жизни».

«Не просто на бумаге, не просто в виде слов, а в банковском секторе, в инвестициях, в энергетике, в транспорте, в малом и среднем бизнесе», — подчеркнул дипломат.

При этом он добавил, что иранская сторона намерена продолжать сотрудничество с Россией Сирией на Ближнем Востоке.