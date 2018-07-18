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МИД Ирана призвал ЕС перейти к практическим мерам по сохранению ядерной сделки
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МИД Ирана призвал ЕС перейти к практическим мерам по сохранению ядерной сделки 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
«Она (Европа. — RT) должна быть активнее в решении проблем мира, региональной и глобальной безопасности, а также в развитии международного сотрудничества и диалога», — отметил министр в интервью Euronews.
По его словам, Ирану от Европы нужны не только политические решение, но то, как «эти меры будут работать в реальной жизни».
«Не просто на бумаге, не просто в виде слов, а в банковском секторе, в инвестициях, в энергетике, в транспорте, в малом и среднем бизнесе», — подчеркнул дипломат.
При этом он добавил, что иранская сторона намерена продолжать сотрудничество с Россией и Сирией на Ближнем Востоке.
Ранее Зариф сообщил, что Иран подал жалобу в суд ООН в связи с санкциями, введёнными США.
Эксперт Владимир Брутер в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию вокруг иранской ядерной сделки.
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