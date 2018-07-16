Путина назвали «президентом Украины»

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Украинское СМИ назвало Путина «президентом Украины» 

ТК «Звезда» 7 часов назад
Фото: Reuters
На ошибку обратили внимание пользователи Сети, в результате чего оплошность украинского СМИ стало общеизвестной.
Украинское СМИ «Эспресо» присвоило президенту России Владимиру Путину необычный статус и назвало его «главой Украины». Опечатка была допущена в новости о результатах саммита РФ — США.
Так, на своей странице в Twitter издание написало, что встреча началась несколько позже назначенного времени, однако новость привлекла внимание пользователей Сети не по этой причине.
«Встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Путиным началась почти на час позже запланированного времени, а каждый из лидеров опоздал на определенное время», — говорится в сообщении.
Однако спустя некоторое время украинское СМИ заметило оплошность, после чего исправило ошибку. Тем не менее, пользователи Сети успели мгновенно распространить по Интернету данное сообщение.
Российские пользователи Сети подчеркнули, что своего президента «не отдадут», и лишь высмеяли невнимательность украинских журналистов.
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