Путин и Трамп прояснили позиции по Ближнему Востоку, считает эксперт

По мнению Макаркина, как раз проблема Сирии при большом круге других вопросов обсуждалась на прошедшей встрече более предметно. Однако и по проблеме Сирии, как видно, подходы стран разные, отметил эксперт.

"Но есть при этом общее понимание, что надо в какой-то форме обеспечить интересы государства Израиль. А как это делать технически — и по Голанским высотам, и по другим обеспокоенностям Израиля — это, наверное, уже другой вопрос", — сказал политолог РИА Новости.

Вероятно, взаимопонимание в израильском вопросе есть, но если говорить о других аспектах ситуации в Сирии, то здесь налицо достаточно разные подходы, уточнил собеседник агентства.

"Америка рассматривает в Сирии сейчас, в первую очередь, иранский фактор: американцы хотели бы, чтобы там не было иранского присутствия, такая консенсусная позиция у США здесь", — указал эксперт, отметив, что для России этот вопрос, видимо, не самый главный.

"И Россия, насколько возможно судить по этой встрече, не собирается жертвовать своими отношениями с Ираном, равно как она не собирается и слишком сближаться с Ираном. Я думаю, что будет продолжаться та политика, которая проводится и в настоящее время в иранском вопросе, то есть, Россия играет в свою игру и в данном случае не присоединяется ни к Америке, ни к Ирану, но объективно она союзник Асада", — полагает вице-президент Центра политтехнологий.

"Я думаю, что по Ирану стороны посмотрели позиции друг друга, еще раз их прояснили, но я не думаю, что тут будут очень большие изменения", — добавил эксперт.

В то же время он обратил внимание на прозвучавший в ходе переговоров сигнал о том, что иранские войска отсутствуют на юге Сирии, а это вызывало обеспокоенность и американцев, и израильтян.