Путин и Трамп прояснили позиции по Ближнему Востоку

Переговоры президентов России и США в Хельсинки еще раз прояснили позиции стран по ближневосточной проблематике, по некоторым аспектам есть общее понимание, договоренности возможны, но они вряд ли будут носить глобальный характер, считает вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.
Первая полноформатная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в понедельник в столице Финляндии. Стороны обсудили положение в Сирии, ситуацию вокруг Ирана. Тема обеспечения безопасности Израиля также была поднята в контексте урегулирования в САР, включая ее приграничные юго-западные районы, которые сейчас переходят под контроль правительственных войск.
По мнению Макаркина, как раз проблема Сирии при большом круге других вопросов обсуждалась на прошедшей встрече более предметно. Однако и по проблеме Сирии, как видно, подходы стран разные, отметил эксперт.
"Но есть при этом общее понимание, что надо в какой-то форме обеспечить интересы государства Израиль. А как это делать технически — и по Голанским высотам, и по другим обеспокоенностям Израиля — это, наверное, уже другой вопрос", — сказал политолог РИА Новости.
Вероятно, взаимопонимание в израильском вопросе есть, но если говорить о других аспектах ситуации в Сирии, то здесь налицо достаточно разные подходы, уточнил собеседник агентства.
"Америка рассматривает в Сирии сейчас, в первую очередь, иранский фактор: американцы хотели бы, чтобы там не было иранского присутствия, такая консенсусная позиция у США здесь", — указал эксперт, отметив, что для России этот вопрос, видимо, не самый главный.
"И Россия, насколько возможно судить по этой встрече, не собирается жертвовать своими отношениями с Ираном, равно как она не собирается и слишком сближаться с Ираном. Я думаю, что будет продолжаться та политика, которая проводится и в настоящее время в иранском вопросе, то есть, Россия играет в свою игру и в данном случае не присоединяется ни к Америке, ни к Ирану, но объективно она союзник Асада", — полагает вице-президент Центра политтехнологий.
"Я думаю, что по Ирану стороны посмотрели позиции друг друга, еще раз их прояснили, но я не думаю, что тут будут очень большие изменения", — добавил эксперт.
В то же время он обратил внимание на прозвучавший в ходе переговоров сигнал о том, что иранские войска отсутствуют на юге Сирии, а это вызывало обеспокоенность и американцев, и израильтян.
"Поэтому какие-то договоренности здесь возможны — по Сирии, присутствию Ирана — но они вряд ли будут носить глобальный характер", — заключил Макаркин.