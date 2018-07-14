На Украине признали неэффективность западных санкций против Москвы

Санкции против России, введённые после присоединения Крыма, не приносят ощутимого результата, а Украина используется Западом для собственных политических интересов. Об этом заявил депутат Верховной рады Евгений Мураев.

«Я, к сожалению, абсолютно уверен, что всем нашим так называемым партнёрам, к которым постоянно апеллирует украинская власть, глубоко всё равно, что у нас происходит. Мы не попадаем в зону их интересов как субъект. Как объект нас используют, чтобы решать свои геополитические вопросы. Мы такая точка, которую используют, чтобы больнее надавить на мозоль Российской Федерации, но не решить наши проблемы», — цитирует парламентария телеканал «112 Украина».

По его словам, санкции, принятые после присоединения полуострова, не работают.

«Санкции, о которых постоянно трубят наши власти, они по Крыму, если вы проанализируете, совершенно ничтожны. Основные санкции, которые внедрялись, вводились после MH17 и после событий на востоке нашей страны. Если минский формат увенчается успехом, то по Крыму останутся санкции, которые абсолютно не вредят экономике России», — подчеркнул нардеп.

С такой позицией согласился политический эксперт Владимир Джаралла . По его словам, хотя санкции нанесли ущерб российской экономике сразу после их применения, в целом они стали толчком к развитию.

«Мы можем видеть, что это очень благоприятно сказалось на сельском хозяйстве, на индустрии промышленности, производстве товаров, а также на сфере IT-технологий. Поэтому Россия в принципе может изучаться в экономических вузах как пример страны, которая обернула сложную ситуацию в свою пользу», — сказал он.

По словам члена экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований политолога Алексея Зудина, наиболее наглядно положительный эффект от санкций видно на примере продуктов питания.

«Наши магазины сейчас насыщенны именно российскими товарами. И здесь, наряду с отрицательным влиянием санкций, есть и их положительная сторона. Любая экономика — это система очень высоко инерционная. И осуществить импортозамещение в любом секторе экономики без очень сильных внешних воздействий было бы затруднительно. Так что санкции оказывают противоречивое влияние на российскую экономику. Они существенного вреда не наносят и в то же самое время за счёт умелой экономической политики способны косвенным образом приносить пользу», — подчеркнул эксперт.

Источник RT в украинском МИД признаёт, что санкции, принятые после воссоединения Крыма с Россией, действительно не действуют.

«У стран ЕС и США нет желания разрушить экономику России. Они просто ввели санкции ради санкций. Вы же сами слышали, что российский президент и глава российского МИД отказываются даже обсуждать этот вопрос», — заявил дипломатический источник.

Ранее российские власти неоднократно отмечали, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт и не подлежит обсуждению.

«С самого начала было понятно, что страны ЕС и США не будут вводить жёсткие санкции против России. Если Украина не может защитить свою территорию, то почему это должны делать другие страны? Понятно, что им выгодно дружить с Россией. США и вовсе использует Украину для достижения своих целей, вытесняя «Газпром» с рынка стран ЕС. Судьба украинцев и Крыма вообще никого не волнует», — заявил RT источник в партии «Самопомощь».

Собеседник RT из Блока Петра Порошенко согласился, что ссориться с Москвой из-за Крыма Запад не собирается.

«Мы расстроены тем фактом, что страны ЕС и США оказывают нам незначительную поддержку. Руководство страны и депутаты регулярно поднимают вопрос Крыма на международном уровне, но никто не хочет ссориться с Россией. Поэтому Крым Россия уже не вернёт», — подчеркнул он.

Ранее американский лидер Дональд Трамп в преддверии возможной встречи с российским коллегой Владимиром Путиным не исключил возможности признания Крыма российским. В Кремле подчеркнули, что вопрос о полуострове не может стоять на повестке дня, так как он является неотъемлемой частью России.

Взаимное разочарование

По мнению Джараллы, на Западе не испытывают уважения к украинцам, воспринимая их как людей, которым можно указывать.

«Не секрет, что если на улице Сикорского в американском посольстве будет принято какое-либо решение, то украинские политики могут сделать лишь одно — выполнить его с той или иной степенью исполнительности», — заметил он.

Зудин подчеркнул, что в настоящее время суверенитет Украины существует лишь номинально, а украинское государство было разрушено еще в 2014 году.

«И за это полную ответственность несут нынешние киевские власти и, естественно, их западные кураторы», — заметил он.

При этом обе стороны недовольны друг другом, отмечают эксперты. По словам Джараллы, раздражение в отношении Украины проявляется на самых различных уровнях.

«И в том числе это понимают и чувствуют на себе и сами украинские политики. Это пример того, что происходит со странами, которые решают в этом мире политических хищников сыграть в якобы, как они думают, самостоятельную игру — они становятся жертвами», — сказал он.

С другой стороны, и на Украине появляется разочарование в отношении Запада и новых властей, заявил Зудин.

«Но этот процесс, скорее всего, будет достаточно медленным и мучительным для самих украинцев, потому что после обретения государственной независимости после распада СССР ставка была сделана на отделение от России», — добавил он.