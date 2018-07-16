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Нефть упала в цене из-за заявления Путина
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Нефть упала в цене из-за заявления Путина 

Деловая газета «Взгляд» 48 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Цена на нефть марки Brent снизилась на 4,4%, опускалась ниже 72 долларов за баррель на заявлении президента России Владимира Путина о совместной работе с США над регулированием мирового рынка нефти и газа.
По данным торгом, на 19.36 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на нефтяную смесь марки Brent снижалась на 4,34% — до 72,06 доллара за баррель, передает РИА «Новости». За несколько минут до этого цена на Brent опускалась до 71,81 доллара.
Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 3,97% — до 67,19 доллара за баррель. По итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом Путин сообщил, что Москва и Вашингтон могли бы начать совместную работу над регулированием мирового рынка нефти и газа.
Ранее нефть подешевела в ожидании итогов встречи Путина и Трампа. Нефть марки Brent упала в цене до 73,68 доллара за баррель, WTI — опустилась до 68,64 доллара за баррель.
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