Нефть упала в цене из-за заявления Путина

Цена на нефть марки Brent снизилась на 4,4%, опускалась ниже 72 долларов за баррель на заявлении президента России Владимира Путина о совместной работе с США над регулированием мирового рынка нефти и газа.

По данным торгом, на 19.36 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на нефтяную смесь марки Brent снижалась на 4,34% — до 72,06 доллара за баррель, передает РИА «Новости» . За несколько минут до этого цена на Brent опускалась до 71,81 доллара.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 3,97% — до 67,19 доллара за баррель. По итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом Путин сообщил, что Москва и Вашингтон могли бы начать совместную работу над регулированием мирового рынка нефти и газа.

Ранее нефть подешевела в ожидании итогов встречи Путина и Трампа. Нефть марки Brent упала в цене до 73,68 доллара за баррель, WTI — опустилась до 68,64 доллара за баррель.