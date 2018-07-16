Джабаров ожидает подвижек по Сирии после встречи Путина и Трампа

"По итогам встречи видны уже темы, по которым можно ожидать конкретных подвижек. Главный момент это, конечно, Сирия — будет иметь огромное значение, если мы все-таки договоримся. Видно, что есть, что обсуждать и договариваться и в плане Украины — о ней лидеры на брифинге не говорили особенно, но явно эта тема звучала. Плюс возможность сотрудничества по "Северному потоку", — сказал сенатор.

По словам Джабарова, обе стороны понимают, что "отступать некуда — наши отношения находятся по сути на дне". "Оба президента заявили о намерении прекратить подобную ситуацию", — сказал первый зампред комитета СФ.