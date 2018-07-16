В итальянской «Лиге» уверены, что диалог между Россией и ЕС возобновится

"От президента (России Владимира) Путина всегда исходило желание разговаривать и обсуждать. Мне кажется, что подобное желание было также и со стороны президента ( США Дональда ) Трампа, но до сих пор это было трудно, потому против него настроены все американские лобби. Если начнется диалог России и США, то я уверен, что диалог России и ЕС тоже начнется благодаря давлению Италии и Маттео Сальвини, который сегодня находился в Москве".

Феррари также назвал российско-американский саммит «исторической встречей». Он добавил, что в некоторых вопросах лидеры двух стран договорились, в некоторых — нет, но это абсолютно нормально, самое главное, что возобновился диалог между двумя «суперсилами».

По словам Феррари, тот факт, что вопрос НАТО не поднимался в разговоре между руководителями РФ и США, является очень сильным сигналом, который означает абсолютную бесполезность североатлантического договора.