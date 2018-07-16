Слуцкий: общий знаменатель в отношениях РФ — США возможен, но впадать в эйфорию не стоит

"По многим параметрам позиции России и США могут быть приведены к общему знаменателю. Мы, конечно, надеемся на возобновление полноформатного сотрудничества, это ключевая задача. И она архиважная как для наших стран, так и для формирования архитектуры мировой стабильности и безопасности. Но насколько ее можно будет решить, насколько можно будет отойти от оголтелой антироссийской риторики в Вашингтоне и перейти частично к конструктиву, сказать пока сложно", — сказал Слуцкий журналистам.

По его словам, «насколько встреча в Хельсинки может стать доминирующим и переломным фактором в развитии дальнейших отношений между нашими странами — это будет ясно только в ближайшем будущем».

Глава комитета считает, что «встреча была настолько результативной, насколько могла быть». «Это действительно исторический момент. Обсудили практически все темы, не обошли самые острые вопросы», — добавил он.

Основным моментом Слуцкий назвал сближение позиций по Сирии . «Здесь показательны заявления президента США о том, что Россия и Америка могут взаимодействовать для решения гуманитарной ситуации в САР [Сирийской Арабской Республике]. И это уже очень хорошая основа для дальнейшего сотрудничества», — полагает депутат.

Очень характерно, продолжил он, что «устами Трампа также было сказано по подводу охоты на ведьм в отношении совершенно безосновательных обвинений России в сборе компромата на президента США и его семью». «И из этого вполне логично вытекает безапелляционное и жесткое опровержение со стороны главы российского государства утверждений о вмешательстве в выборы США», — сказал Слуцкий.

"Исходя из совместной пресс-конференции, можно сделать вывод о том, что лидеры США и РФ по многим вопросам международной повестки дня решили продолжать сотрудничество, в том числе по ключевым международным досье. Хочется верить, что это не просто какое-то временное схождение курсов, а действительно основа для возобновления контактов между двумя крупнейшими мировыми игроками, между двумя членами Совбеза ООН ", — сказал глава думского комитета. Вместе с тем он оговорился, что пока «не стал бы впадать в эйфорию по итогам первого полноформатного саммита».

"Сейчас, как и после предыдущих встреч [президентов], возможен подъем надежд, ожиданий и чаяний на улучшение отношений, но реалии могут оказаться более прозаичными. И в первую очередь это связано с внутриполитической ситуацией в США, в том числе с предстоящими промежуточными выборами в Конгресс", — заключил Слуцкий.