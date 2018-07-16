Нетаньяху высоко ценит позицию Путина по соглашению от 1974 года между Израилем и Сирией 

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху высоко оценивает координацию в области безопасности с Россией и заявление президента РФ Владимира Путина о необходимости выполнения соглашения о разделении с Сирией от 1974 года, сообщила в понедельник канцелярия главы израильского кабмина в распространенном коммюнике.
"Нетаньяху высоко ценит координацию в области безопасности между Израилем и РФ и четкую позицию, высказанную президентом Путиным о необходимости выполнения соглашения от 1974 года о разделении между Израилем и Сирией", — говорится в документе.