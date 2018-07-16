В Госдуме будут работать над возобновлением контактов с коллегами из США 

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, выступая после встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Хельсинки, дал сигнал российским парламентариям для возобновления контактов с коллегами из США, депутаты Госдумы будут работать в этом направлении, заявил зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа.
"Владимир Владимирович Путин дал сигнал нам для возобновления контактов с американскими коллегами, будем работать в этом направлении. Мы всегда были готовы работать, … мы никогда не закрывались, закрывались американцы", — сказал Чепа РИА Новости.