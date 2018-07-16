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Матвиенко: Путину было легче озвучить внешнеполитические приоритеты, чем Трампу
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Матвиенко: Путину было легче озвучить внешнеполитические приоритеты, чем Трампу 

Парламентская газета 35 минут назад
Фото: Парламентская газета
Президент РФ Владимир Путин озвучил все позиции России по ключевым мировым вопросам, а американский лидер Дональд Трамп, возможно, не сказал до конца то, о чём думает, из-за сложной внутриполитической обстановки в США. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя итоги встречи двух президентов в Хельсинки.
«Ему легче было это сделать — эта позиция получила консолидированную поддержку в нашей стране. Президенту США делать это было сложнее: внутриполитическая обстановка не позволяла, может быть, до конца сказать то, что он думает. Он не уверен, может быть, в поддержке тех или иных решений. Но отношения у лидеров сложились — это видно», — заметила спикер.
По её словам, оба лидера понимают важность решения проблемы в Сирии и борьбы с террором. Но при этом Валентина Матвиенко призвала быть аккуратными в оценках встречи в Хельсинки.
«Надо осмыслить то, что было сказано, подумать, как и где сблизить позиции. Мне думается, что надо продвигать политический диалог — только так можно выстраивать атмосферу доверия. И такая атмосфера между лидерами стран, считаю, сложилась. Миру можно успокоиться — диалог между Россией и США начался», — сказал она.
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