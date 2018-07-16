Матвиенко: Путину было легче озвучить внешнеполитические приоритеты, чем Трампу

«Ему легче было это сделать — эта позиция получила консолидированную поддержку в нашей стране. Президенту США делать это было сложнее: внутриполитическая обстановка не позволяла, может быть, до конца сказать то, что он думает. Он не уверен, может быть, в поддержке тех или иных решений. Но отношения у лидеров сложились — это видно», — заметила спикер.

По её словам, оба лидера понимают важность решения проблемы в Сирии и борьбы с террором. Но при этом Валентина Матвиенко призвала быть аккуратными в оценках встречи в Хельсинки.

«Надо осмыслить то, что было сказано, подумать, как и где сблизить позиции. Мне думается, что надо продвигать политический диалог — только так можно выстраивать атмосферу доверия. И такая атмосфера между лидерами стран, считаю, сложилась. Миру можно успокоиться — диалог между Россией и США начался», — сказал она.