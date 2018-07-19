В США нашли способ узнать тайны Трампа и Путина

I’m calling for a hearing with the U. S. interpreter who was present during President Trump’s meeting with Putin to uncover what they discussed privately. This interpreter can help determine what @POTUS shared/promised Putin on our behalf. — Sen. Jeanne Shaheen (@SenatorShaheen) 17 июля 2018 г. Представители Демократической партии поддержали инициативу сенатора Джин Шахин из штата Нью-Гэмпшир. В своем Twitter она написала, что призывает переводчицу Марину Гросс раскрыть, о чем президенты говорили во время встречи тет-а-тет, и что именно Трамп пообещал Путину.

Если женщина откажется общаться с Конгрессом, ее предложили вызвать для дачи показаний в суд, сообщало Evening Standard. В то же время CNN уточняет, что пока не ясно, готовы ли республиканцы, которые утверждают кандидатуры для выступления в Конгрессе, вызвать переводчицу в Капитолий.

По информации Business Insider, Гросс работает в госдепратаменте США уже более 10 лет. Она сопровождала бывшую первую леди США Лору Буш Сочи в 2008 году, а также работала с бывшим госсекретарем Рексом Тиллерсеном.