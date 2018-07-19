Ещё
В США нашли способ узнать тайны Трампа и Путина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США нашли способ узнать тайны Трампа и Путина 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Kevin Lamarque / Reuters
Американские сенаторы потребовали от переводчицы президента США Дональда Трампа на встрече с российским лидером Владимиром Путиным дать показания в Конгрессе. Об этом пишет CNN.
Представители Демократической партии поддержали инициативу сенатора Джин Шахин из штата Нью-Гэмпшир. В своем Twitter она написала, что призывает переводчицу Марину Гросс раскрыть, о чем президенты говорили во время встречи тет-а-тет, и что именно Трамп пообещал Путину.
Если женщина откажется общаться с Конгрессом, ее предложили вызвать для дачи показаний в суд, сообщало Evening Standard. В то же время CNN уточняет, что пока не ясно, готовы ли республиканцы, которые утверждают кандидатуры для выступления в Конгрессе, вызвать переводчицу в Капитолий.
По информации Business Insider, Гросс работает в госдепратаменте США уже более 10 лет. Она сопровождала бывшую первую леди США Лору Буш в Сочи в 2008 году, а также работала с бывшим госсекретарем Рексом Тиллерсеном.
После встречи лидеров в Хельсинки 16 июля противники Трампа в США назвали его «марионеткой Путина», а также обвинили в «продаже безопасности, демократии страны». «И это только то, что мы увидели в прямом эфире по телевизору», — написал в своем Twitter сенатор Джо Кеннеди.
Последние новости
В СССР за такое убивали: найдены снимки быта нацистов Тимошенко нашла способ отобрать у России Крым Назван максимальный размер пенсии после реформы
Комментарии5  Ещё 18 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская база в Сирии уничтожила НЛО192
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей269
Кто такая Ника Никульшина, выбежавшая на поле «Лужников»53
Убийцу подлодок впервые показали на видео81
Пока вы спали: россиянам вернут накопления93
Видео
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
01:13
Впервые показан пуск «Авангарда»
Армия Оружие
03:38
Украина приписала себе создание нефтяной отрасли России
Экономика Рынки
01:42
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей
Общество
04:23
Назад дороги нет: НДС идет на повышение
Экономика Статьи
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
00:41
Российская база в Сирии уничтожила НЛО
Армия Ближний Восток
00:39
«Нафтогаз» хватается за соломинку
Компании Конфликты
01:49
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17
США В мире
03:13
Приказ по НАТО: как США остановят «Северный поток — 2»
США Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение