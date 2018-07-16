Сенатор Флейк заявил, что Трамп винит США в «российской агрессии» 

ВАШИНГТОН, 16 июл — РИА Новости. Сенатор США республиканец Джефф Флейк считает, что президент Дональд Трамп перекладывает ответственность за «российскую агрессию» на Америку.
"Я никогда не думал, что доживу до того дня, когда наш американский президент будет стоять на сцене с российским президентом и возлагать вину на Соединенные Штаты за российскую агрессию. Это постыдно", — написал сенатор от Аризоны в своем Twitter.
I never thought I would see the day when our American President would stand on the stage with the Russian President and place blame on the United States for Russian aggression. This is shameful.
— Jeff Flake (@JeffFlake) 16 июля 2018 г.
Сенатор не пояснил, о каких именно словах Трампа он говорит.
Флейк, хотя и является однопартийцем Трампа, постоянно критикует американского президента. Трамп в свою очередь не остается в долгу.
Флейк ранее объявил, что не будет переизбираться на пост сенатора на промежуточных выборах в ноябре 2018 года. Он объяснил свое решение тем, что «разочаровался в сенате». Кроме того, Флейк сказал, что его традиционные консервативно-либертарианские убеждения не соответствуют ценностям нынешней Республиканской партии.
Трамп утверждает, что Флейк побоялся переизбираться, поскольку лишился поддержки избирателей из-за критики в адрес президента.