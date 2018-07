Сенатор Флейк заявил, что Трамп винит США в «российской агрессии»

"Я никогда не думал, что доживу до того дня, когда наш американский президент будет стоять на сцене с российским президентом и возлагать вину на Соединенные Штаты за российскую агрессию. Это постыдно", — написал сенатор от Аризоны в своем Twitter.

I never thought I would see the day when our American President would stand on the stage with the Russian President and place blame on the United States for Russian aggression. This is shameful.

— Jeff Flake (@JeffFlake) 16 июля 2018 г.

Сенатор не пояснил, о каких именно словах Трампа он говорит.

Флейк, хотя и является однопартийцем Трампа, постоянно критикует американского президента. Трамп в свою очередь не остается в долгу.

Флейк ранее объявил, что не будет переизбираться на пост сенатора на промежуточных выборах в ноябре 2018 года. Он объяснил свое решение тем, что «разочаровался в сенате». Кроме того, Флейк сказал, что его традиционные консервативно-либертарианские убеждения не соответствуют ценностям нынешней Республиканской партии

Трамп утверждает, что Флейк побоялся переизбираться, поскольку лишился поддержки избирателей из-за критики в адрес президента.