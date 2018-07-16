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Аксаков назвал позитивным сигналом создание рабочей группы бизнесменов из России и США
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Аксаков назвал позитивным сигналом создание рабочей группы бизнесменов из России и США 

Парламентская газета 40 минут назад
Фото: Парламентская газета
Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что налаживание контактов между бизнес-сообществами России и США положительно отразится на двусторонних отношениях между двумя странами.
Ранее по итогам встречи между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональд Трампом глава российского государства сообщил, что стороны договорились о создании рабочей группы с участием представителей бизнеса двух стран для развития экономического сотрудничества. Путин выразил уверенность, что эта мера посодействует развитию торговли между двумя странами.
«Я думаю, что это очень хороший сигнал, который поможет с точки зрения бизнеса налаживать более активные экономические отношения», — сказал Аксаков «Парламентской газете».
По мнению депутата, такая рабочая группа может заниматься проработкой вариантов сотрудничества и выдвигать предложения, в том числе по изменению правил взаимодействия между бизнесами, а также изменению работы внутри самих государств, которые бы способствовали этому сотрудничеству. При этом парламентарий подчеркнул, что бизнес в США имеет очень большие лоббистские возможности, в том числе и в политическом истеблишменте.
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