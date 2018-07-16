Аксаков назвал позитивным сигналом создание рабочей группы бизнесменов из России и США

Ранее по итогам встречи между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональд Трампом глава российского государства сообщил, что стороны договорились о создании рабочей группы с участием представителей бизнеса двух стран для развития экономического сотрудничества. Путин выразил уверенность, что эта мера посодействует развитию торговли между двумя странами.

«Я думаю, что это очень хороший сигнал, который поможет с точки зрения бизнеса налаживать более активные экономические отношения», — сказал Аксаков « Парламентской газете ».

По мнению депутата, такая рабочая группа может заниматься проработкой вариантов сотрудничества и выдвигать предложения, в том числе по изменению правил взаимодействия между бизнесами, а также изменению работы внутри самих государств, которые бы способствовали этому сотрудничеству. При этом парламентарий подчеркнул, что бизнес в США имеет очень большие лоббистские возможности, в том числе и в политическом истеблишменте.