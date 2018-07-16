Высказывания Владимира Путина о Дональде Трампе

"Рейган, мне кажется, порадовался бы, что представители его партии везде побеждают. И порадовался бы за вновь избранного президента, который тонко почувствовал настроения общества и работал именно в этой парадигме, до конца шел, хотя никто не верил, кроме нас с вами, в то, что он победит" (в ходе ежегодной пресс-конференции 23 декабря 2016 года).

"Президент США ведет себя в высшей степени корректно, доброжелательно… Он воспитанный человек и комфортный в общении для совместной работы" (в ходе встречи с журналистами по итогам саммита АТЭС во Вьетнаме 11 ноября 2017 года).

"Есть вещи, которые он и хотел бы сделать, но не смог пока, имеется в виду реформа здравоохранения или некоторые другие направления, он говорил об улучшении отношений с Россией . Это же очевидно, что даже если он этого и хотел, он не в состоянии этого сделать из-за известных ограничений" (в ходе ежегодной пресс-конференции 14 декабря 2017 года).

"Это все придумано людьми, которые находятся в оппозиции к Трампу, чтобы придать его работе нелегитимный характер" (на вопрос представителя ABC News о возможном вмешательстве России в американские выборы 2016 года; в ходе ежегодной пресс-конференции 14 декабря 2017 года).

"Совсем недавно одно из очень известных и популярных изданий в Германии написало, что президент Трамп толкает Европу в руки Путина. Если совместить это с более ранней шуткой о том, что Россия повлияла на выборы в Соединенных Штатах, то тогда все это вместе звучит достаточно смешно: мы повлияли якобы на выборы президента в США, а он нам за это подарил Европу. Полный бред. Иначе как шуткой это назвать невозможно" (отвечая на вопрос о самой удачной шутке, услышанной за последнее время; в ходе «Прямой линии с Владимиром Путиным» 7 июня 2018 года).

"Тот опыт общения, который у меня есть с президентом Соединенных Штатов, говорит о том, что, несмотря на то, что его действия часто критикуются, особенно в последнее время, в том числе и на международной арене, и в сфере экономики, все-таки этот опыт говорит мне о том, что он человек вдумчивый, он умеет слушать и реагирует на приводимые собеседником аргументы. Все это дает мне основание полагать, что диалог может быть конструктивным" (в интервью программе «Вести в субботу» 8 июня 2018 года).

"Можно по-разному относиться к тем решениям, которые принимаются в Соединенных Штатах, в том числе и президентом США. Можно критиковать. Действительно, там многое что заслуживает критики. Но есть одно обстоятельство, о котором я уже говорил: Трамп исполняет свои обещания, данные им в ходе избирательной кампании" (в интервью программе «Вести в субботу» 8 июня 2018 года).

"Одно из обещаний (данных Дональдом Трампом в ходе избирательной компании — прим. ТАСС-ДОСЬЕ) улучшить российско-американские отношения. Надеюсь, что и это тоже состоится. Во всяком случае, мы к этому готовы. Мяч, я считаю, на американской стороне, на американской площадке" (в интервью программе «Вести в субботу» 8 июня 2018 года).