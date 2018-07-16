МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал позитивными итоги саммита РФ — США и выразил мнение, что он может стать хорошим началом для взаимодействия двух стран.
"Позитивные впечатления [от саммита]. На данном этапе могло быть либо хуже (и даже намного хуже), либо так, как это произошло. Это максимум возможного, это действительно может стать хорошим началом восстановления взаимодействия на системной и регулярной основе", — сказал Косачев ТАСС в понедельник.