Ещё
Косачев: саммит РФ — США может стать хорошим началом восстановления отношений двух стран
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Косачев: саммит РФ — США может стать хорошим началом восстановления отношений двух стран 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал позитивными итоги саммита РФ — США и выразил мнение, что он может стать хорошим началом для взаимодействия двух стран.
"Позитивные впечатления [от саммита]. На данном этапе могло быть либо хуже (и даже намного хуже), либо так, как это произошло. Это максимум возможного, это действительно может стать хорошим началом восстановления взаимодействия на системной и регулярной основе", — сказал Косачев ТАСС в понедельник.
ТАСС: последние новости
Кремль надеется, что Трамп перестанет повторять "мантру" о "возврате Крыма" Путин посоветовал никому не верить, а исходить из национальных интересов Одного из журналистов силой вывели с пресс-конференции Путина и Трампа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США109
Парализованный Крым и другие события дня25
В России оценили неожиданное решение Франции128
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа84
Путин прокомментировал позицию Трампа по Крыму214
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа
США В мире
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:07
«Бога Кузю» все же посадили
Происшествия
01:01
Путин сухо отреагировал на подмигивание Трампа
В мире
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение