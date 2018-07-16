Косачев: саммит РФ — США может стать хорошим началом восстановления отношений двух стран

"Позитивные впечатления [от саммита]. На данном этапе могло быть либо хуже (и даже намного хуже), либо так, как это произошло. Это максимум возможного, это действительно может стать хорошим началом восстановления взаимодействия на системной и регулярной основе", — сказал Косачев ТАСС в понедельник.