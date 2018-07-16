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Журналистка CNN разразилась гневной тирадой о Путине из-за его опоздания
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Журналистка CNN разразилась гневной тирадой о Путине из-за его опоздания 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Журналистка американского телеканала CNN Кейтлан Коллинз (Kaitlan Collins) отреагировала на опоздание президента России Владимира Путина на встречу с американским лидером Дональдом Трампом в Хельсинки. Свои замечания в адрес президента России она опубликовала в Twitter.
Коллинз обратила внимание, что самолет Путина даже не приземлился, когда глава США уже готовился к встрече: с ее слов, в это время Трамп в сопровождении первой леди покинул отель. «Владимир Путин — печально известный тем, что заставляет людей ждать — до сих пор не приземлился в Хельсинки. Он должен официально поприветствовать президента Трампа … через 17 минут», — заявила Коллинз.
Журналистку поддержала коллега из информационного агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс (Jennifer Jacobs). Она указала, что американский президент находится в столице Финляндии уже 16 часов, в то время как Владимир Путин только прибыл в Хельсинки.
«Его страна под экономическими санкциями. Приписывают отравление на чужой земле. Вмешательство в американские выборы и так далее. Тем не менее, он заставляет лидера свободного мира ждать более 40 минут», — написала Коллинз.
Однако позднее оказалось, что Путин прибыл в президентский дворец раньше, чем глава американского государства. «Путин приехал. Теперь мы видим, как долго Трамп заставляет его ждать. Репортеры, которые едут с президентом, говорят, что они в пути», — написала она через несколько минут после того, как прошло официально назначенное время встречи. Сообщение о прибытии Дональда Трампа она опубликовала спустя 20 минут.
Переговоры глав России и США тет-а-тет прошли в Хельсинки 16 июля и продлились более двух часов.
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