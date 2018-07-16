Путин: РФ и США могут взаимодействовать по регулированию мировых рынков энергоносителей

"Я считаю, что мы, как крупнейшие нефтегазовые державы, а Соединенные Штаты тоже являются такой страной, могли бы конструктивно работать по регулированию международных рынков, потому что мы не заинтересованы как в чрезвычайном падении цен ниже низшего предела, поскольку от этого будут страдать наши производители, кстати говоря, в том числе и в Соединенных Штатах, имя в виду сланцевые нефть и газ", — заявил глава российского государства на пресс-конференции по итогам саммита Россия — США.

Он пояснил, что «за определенными рамками исчезает рентабельность производства».