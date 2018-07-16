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Путин: РФ и США могут взаимодействовать по регулированию мировых рынков энергоносителей
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Путин: РФ и США могут взаимодействовать по регулированию мировых рынков энергоносителей 

ТАСС 29 минут назад
ХЕЛЬСИНКИ, 16 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что РФ и США могут конструктивно работать по регулированию мировых рынков энергоносителей.
"Я считаю, что мы, как крупнейшие нефтегазовые державы, а Соединенные Штаты тоже являются такой страной, могли бы конструктивно работать по регулированию международных рынков, потому что мы не заинтересованы как в чрезвычайном падении цен ниже низшего предела, поскольку от этого будут страдать наши производители, кстати говоря, в том числе и в Соединенных Штатах, имя в виду сланцевые нефть и газ", — заявил глава российского государства на пресс-конференции по итогам саммита Россия — США.
Он пояснил, что «за определенными рамками исчезает рентабельность производства».
Российский лидер полагает, что Москва и Вашингтон также «не заинтересованы и в чрезмерно высоких ценах». «У нас есть здесь о чем поговорить, есть поле для сотрудничества», — уверен Путин.
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