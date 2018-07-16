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Трамп заявил, что никакого сговора с Россией у него не было
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Трамп заявил, что никакого сговора с Россией у него не было 

ТАСС 1 час назад
Трамп заявил, что никакого сговора с РФ у него не было, причина его победы на выборах — «блестящая избирательная кампания».
ТАСС: последние новости
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