Путин: Вашингтон мог бы активнее настраивать Киев на реализацию минских соглашений 

Об этом пишет «Интерфакс».
«При обсуждении внутриукраинского кризиса обратили внимание на важность добросовестной реализации минских договоренностей. Соединенные Штаты могли бы решительнее настаивать на этом и настраивать украинское руководство на эту работу», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки в понедельник.
Президент РФ заявил, что они довольны своей первой полномасштабной встречей.
«В целом мы довольны нашей первой полномасштабной встречей», — сказал Путин, напомнив, что ранее лидеры общались только кратко на международных площадках.