Путин: Вашингтон мог бы активнее настраивать Киев на реализацию минских соглашений

«При обсуждении внутриукраинского кризиса обратили внимание на важность добросовестной реализации минских договоренностей. Соединенные Штаты могли бы решительнее настаивать на этом и настраивать украинское руководство на эту работу», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом Хельсинки в понедельник.

Президент РФ заявил, что они довольны своей первой полномасштабной встречей.

«В целом мы довольны нашей первой полномасштабной встречей», — сказал Путин, напомнив, что ранее лидеры общались только кратко на международных площадках.