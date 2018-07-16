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Путин: Вашингтон мог бы активнее настраивать Киев на реализацию минских соглашений
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Путин: Вашингтон мог бы активнее настраивать Киев на реализацию минских соглашений 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом пишет «Интерфакс».
«При обсуждении внутриукраинского кризиса обратили внимание на важность добросовестной реализации минских договоренностей. Соединенные Штаты могли бы решительнее настаивать на этом и настраивать украинское руководство на эту работу», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки в понедельник.
Президент РФ заявил, что они довольны своей первой полномасштабной встречей.
«В целом мы довольны нашей первой полномасштабной встречей», — сказал Путин, напомнив, что ранее лидеры общались только кратко на международных площадках.
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