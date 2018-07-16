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Трамп заявил, что считает Путина соперником в хорошем смысле слова
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Трамп заявил, что считает Путина соперником в хорошем смысле слова 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 16 июля. Трамп заявил, что считает Путина соперником в хорошем смысле слова, использует этот термин как комплимент.
ТАСС: последние новости
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