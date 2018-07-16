Трамп заявил, что считает Путина соперником в хорошем смысле слова 

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Кремль надеется, что Трамп перестанет повторять "мантру" о "возврате Крыма"

Путин посоветовал никому не верить, а исходить из национальных интересов

Одного из журналистов силой вывели с пресс-конференции Путина и Трампа