Ещё
Владимир Путин: Позиция Москвы по статусу Крыма неизменна
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Владимир Путин: Позиция Москвы по статусу Крыма неизменна 

Авторадио 1 час назад
Об этом заявил Владимир Путин, пишет ТАСС. Президент рассказал об этом на итоговой совместной пресс-конференции в Дональдом Трампом. Переговоры политиков прошли сегодня в Хельсинки:
«Президента Трампа позиция по Крыму известна, и он ее придерживается. Он говорит о незаконности присоединения Крыма с Российской Федерации. У нас другая точка зрения. Мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с уставом Организации Объединенных Наций. Для нас, для Российской Федерации, этот вопрос закрыт. Все».
Авторадио: последние новости
Песков: Переговоры Путина и Трампа будут сложными Российская делегация в Парламентской ассамблее ОБСЕ покинула зал заседаний Видео выступления Порошенко перед пустым залом опубликовал российский МИД
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США217
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа159
В России оценили неожиданное решение Франции134
Парализованный Крым и другие события дня28
Путин прокомментировал позицию Трампа по Крыму243
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа
США В мире
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:07
«Бога Кузю» все же посадили
Происшествия
01:01
Путин сухо отреагировал на подмигивание Трампа
В мире
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение