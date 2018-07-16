Владимир Путин: Позиция Москвы по статусу Крыма неизменна 

Об этом заявил Владимир Путин, пишет ТАСС. Президент рассказал об этом на итоговой совместной пресс-конференции в Дональдом Трампом. Переговоры политиков прошли сегодня в Хельсинки:
«Президента Трампа позиция по Крыму известна, и он ее придерживается. Он говорит о незаконности присоединения Крыма с Российской Федерации. У нас другая точка зрения. Мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с уставом Организации Объединенных Наций. Для нас, для Российской Федерации, этот вопрос закрыт. Все».