Путин сделал первое заявление после встречи с Трампом

«Переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки господином Дональдом Трампом прошли в откровенной и деловой атмосфере. Считаю их весьма успешными и полезными», — сказал Путин в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров.

Президент России подчеркнул, что спад в двусторонних отношениях «не имеет объективных причин», а РФ и США имеют дело с общими угрозами, такими как «опасная разбалансировка международной безопасности, расползание угроз терроризма, нарастание проблем мировой экономики, экологические и другие риски».

Путин заявил, что российская делегация представила американским коллегам ряд «конкретных предложений» по проблеме стратегической стабильности, заявил, что у РФ и США имеются все составляющие для совместной работы над установлением мира в Сирии

Путин отметил влияние Трампа на решение проблемы Корейского полуострова, подчеркнул позицию Москвы по иранской ядерной сделке, заявил о важности соблюдения минских соглашений в решении кризиса на Украине и затронул проблему российско-американского бизнеса.

Трамп в ответной речи назвал диалог с российским коллегой «глубоким и открытым», признал важность конструктивного диалога между Москвой и Вашингтоном для всего мира.

Отвечая на вопрос журналистов, президент США усомнился в пользе проекта «Северный поток-2» для Европы, напомнив, что у США есть ресурсы, чтобы обеспечить газом европейские страны.

Лидеры двух стран затронули вопрос предполагаемого вмешательства РФ в президентские выборы в США. Путин заявил, что еще раз объяснил Трампу, что никакого вмешательства не было. Трамп же назвал расследование вмешательства России «катастрофой США» и заявил, что демократы проиграли выборы из-за демократического процесса.

Российский президент подарил Трампу мяч с ЧМ — 2018.

«Теперь мяч на стороне США», — заявил Путин.