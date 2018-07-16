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Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
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Лавров восторженно описал итоги переговоров Путина и Трампа 

Деловая газета «Взгляд» 46 минут назад
Глава российского МИДа Сергей Лавров оценил успешность встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.
На вопрос об итогах встречи Лавров ответил журналистам «сейчас вам все расскажут». Затем Лавров заявил, что переговоры двух лидеров «прошли лучше, чем супер — шикарно», передает РИА «Новости». Подобную фразу он произнес на переговорах по минским соглашениям несколько лет назад.
>> Путин сделал первое заявление после встречи с Трампом
Путин и Трамп в понедельник провели встречу с глазу на глаз, она продолжалась 2 часа 10 минут. Трамп назвал переговоры «очень хорошим началом».
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