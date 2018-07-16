Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа

Лавров восторженно описал итоги переговоров Путина и Трампа

На вопрос об итогах встречи Лавров ответил журналистам «сейчас вам все расскажут». Затем Лавров заявил, что переговоры двух лидеров «прошли лучше, чем супер — шикарно», передает РИА «Новости» . Подобную фразу он произнес на переговорах по минским соглашениям несколько лет назад.

Путин и Трамп в понедельник провели встречу с глазу на глаз, она продолжалась 2 часа 10 минут. Трамп назвал переговоры «очень хорошим началом».