В Ростове обнаружена бабушка-двойник Трампа

Жители Ростова-на-Дону нашли двойника президента США Дональда Трампа . Фотографию бабушки, похожей на американского лидера, опубликовали в социальной сети «ВКонтакте».

Находящуюся в автобусе женщину окрестили Трамповной. Пользователи в шутку предположили, что « президент » едет на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным и решил отказаться от лишнего пафоса. Другие посчитали, что в таком виде «Трамп» шифруется от ФСБ или пытается попасть на ЧМ-2018.

В апреле текущего года испанская журналистка опубликовала у себя в Instagram фотографию жительницы муниципалитета Кабана-де-Бергантиньос в испанской Галисии Долорес Лейс Антело, которая была героиней репортажа о последствиях шторма. Зрители посчитали, что женщина поразительно похожа на Дональда Трампа.