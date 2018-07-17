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В Ростове обнаружена бабушка-двойник Трампа
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В Ростове обнаружена бабушка-двойник Трампа 

Lenta.ru 22 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Жители Ростова-на-Дону нашли двойника президента США Дональда Трампа. Фотографию бабушки, похожей на американского лидера, опубликовали в социальной сети «ВКонтакте».
Находящуюся в автобусе женщину окрестили Трамповной. Пользователи в шутку предположили, что «президент» едет на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным и решил отказаться от лишнего пафоса. Другие посчитали, что в таком виде «Трамп» шифруется от ФСБ или пытается попасть на ЧМ-2018.
В апреле текущего года испанская журналистка опубликовала у себя в Instagram фотографию жительницы муниципалитета Кабана-де-Бергантиньос в испанской Галисии Долорес Лейс Антело, которая была героиней репортажа о последствиях шторма. Зрители посчитали, что женщина поразительно похожа на Дональда Трампа.
Еще одного «Трампа» нашли в редакции RT в 2017 году. Главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Twitter рассказала, что один из сотрудников телеканала похож на американского лидера и попросила ЦРУ обратить на это внимание.
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