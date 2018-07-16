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В России оценили неожиданное решение Франции
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В Совфеде прокомментировали решение Франции закрыть торгпредство в России 

RT на русском 52 минуты назад
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов в разговоре с RT прокомментировал решение властей Франции закрыть представительство по торговле и инвестициям посольства страны в России.
>> Франция закрывает торгпредство в России
«Я слышал их официальную версию, но, на мой взгляд дело в том, что господин Макрон и вообще французы последнее время пытаются усидеть на двух стульях. С одной стороны похлопывают Россию по плечу и говорят, что мы все европейцы, а с другой — учиняют козни нашим журналистам, например. Россия, в свою очередь даёт им понять, что так не получится. К Франции есть и много других вопросов. Сейчас, когда мы начали более внимательно следить за тем, как работают у нас те или иные французские структуры, вопросы начали подниматься», — сказал Климов.
По его словам, российская сторона не побуждала представительство по торговле и инвестициям завершить работу в стране.
«Они решили, что проще что-то закрыть, чем постараться найти компромисс. Это их выбор, а не предложение российской стороны», — сказал парламентарий.
Ранее власти Франции приняли решение закрыть представительство по торговле и инвестициям посольства страны в России.
Данное решение было принято «в связи с уведомлением российских органов власти о том, что отныне Business France больше не разрешается осуществлять свою деятельность в России в рамках положений французского законодательства».
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