Россиянам дадут новый выходной

Госдума одобрила закон о дополнительном выходном дне

Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий россиянам брать один выходной в рабочее время для прохождения диспансеризации с сохранением оплаты труда. Кроме того, в ходе обсуждения депутаты пришли к выводу, что во втором чтении необходимо обсудить возможность увеличения срока диспансеризации до двух рабочих дней. Соответствующие поправки к документу законопроекта уже предоставлены в комитет.

Госдума в среду 18 июля приняла в первом чтении законопроект, разрешающий россиянам брать один выходной в рабочее время для прохождения диспансеризации с сохранением оплаты труда. Такая возможность будет предоставляться работникам раз в три года.

В ходе заседания нижней палаты парламента обсуждались недостатки законопроекта. Депутаты пришли к выводу, что во втором чтении необходимо обсудить возможность увеличения срока диспансеризации до двух рабочих дней. Соответствующие поправки к документу законопроекта уже предоставлены в комитет.

Месяцем ранее министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков напомнил, что одним из ключевых методов выявления заболеваний органов дыхания является диспансеризация. Так, по его словам, за четыре месяца 2018 года в результате диспансеризации впервые выявлено 1,9 тысячи случаев болезней данной группы. В итоге в Московской области за январь-апрель 2018 года показатель смертности от болезней органов дыхания уменьшился на 39,5%.

Также в июне председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею о предоставлении россиянам выходного дня для прохождения диспансеризации. Она подчеркнула, что для того, чтобы у граждан появился мотив пройти диспансеризацию, надо приучить людей это делать.

«Работодатель даст один дополнительный выходной день, и после этого работник должен принести справку, что он прошел диспансеризацию. Вообще надо со всех справки собирать, что они прошли диспансеризацию. Поэтому я поддерживаю такую идею», — сказала сенатор.

Спикер Верхней палаты парламента отметила, что в обязанности работодателей входит забота о здоровье подчиненных.

«Нельзя относиться к диспансеризации по принципу «хочу — не хочу», «пойду — не пойду».

Особенно лицам старшего возраста, которые продолжают работать. При всестороннем осмотре выявляются серьезнейшие заболевания», — пояснял в этой связи председатель комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский

Он подчеркивал, что подобные медицинские обследования способствуют выявлению признаков ишемической болезни сердца, повышенного давления, ожирения, сахарного диабета, хронического бронхита, онкологии и иных заболеваний.

В мае нынешнего года глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова рассказала, как в соответствии с майскими указами президента России Владимира Путина ведомство намерено увеличивать продолжительность жизни россиян до 80 лет. По ее словам, для этого особое внимание стоит уделить диспансеризации и профилактическим осмотрам. Глава ведомства добавила, что эту систему будут развивать в сторону персонифицированных генетических технологий.

В октябре прошлого года Скворцова рассказывала, что отдельные возрастные группы будут проходить диспансеризацию раз в два года.

«С 1 января для определенных возрастных групп это будет уже раз в два года. Бесплатно обследуются на всю группу неинфекционных заболеваний и даже факторы риска», — сказала Скворцова.

«Диспансеризация постепенно снова расширяется, но текущие значения могли быть и выше. Возникают трудности: далеко не всех отпускают с работы», — сказал депутат.

Тогда правительство раскритиковало предложение, указав на то, что процедуры диспансеризации могут занять больше времени, чем один рабочий день, передает НСН. Также подчеркивалось, что потери работодателей из-за медобследований своих сотрудников оцениваются в 34 млрд руб., причем диспансеризация нередко затягивается на несколько дней.

Вместе с тем кандидат психологических наук Александр Невеев высказал сомнения относительно целесообразности данного нововведения, передает ФАН.