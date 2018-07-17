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Трамп сравнил Манафорта с Аль Капоне
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Трамп сравнил Манафорта с Аль Капоне 

Газета.Ru 37 минут назад
Фото: Газета.Ru
Американский президент Дональд Трамп сравнил экс-главу своего предвыборного штаба и фигуранта дела о «российском вмешательстве» Пола Манафорта с осужденным за уклонение от уплаты налогов гангстером Аль Капоне. Об этом пишет The Washington Examiner со ссылкой на интервью Трампа для Fox News.
По словам Трампа, Манафорт является «очень приятным» человеком.
"Посмотрите, что происходит с ним, это как Аль Капоне", — сказал Трамп.
Ранее бывший пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер рассказал о роли экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта. В своей книге Спайсер признал, что Манафорт, подозреваемый в том, что он являлся «инструментом Москвы» и сыграл центральную роль в президентской кампании Трампа. Однако сам Спайсер и президент США Дональд Трамп ранее были склонны оценивать Манафорта как второстепенное лицо.
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