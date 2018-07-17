Трамп сравнил Манафорта с Аль Капоне

Американский президент Дональд Трамп сравнил экс-главу своего предвыборного штаба и фигуранта дела о «российском вмешательстве» Пола Манафорта с осужденным за уклонение от уплаты налогов гангстером Аль Капоне. Об этом пишет The Washington Examiner со ссылкой на интервью Трампа для Fox News

По словам Трампа, Манафорт является «очень приятным» человеком.

"Посмотрите, что происходит с ним, это как Аль Капоне", — сказал Трамп.