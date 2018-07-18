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Экс-главе штаба Трампа отказали перенести суд в непубличное место
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Экс-главе штаба Трампа отказали перенести суд в непубличное место 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Tom Williams/CQ Roll Call/AP
Суд отказал Полу Манафорту, бывшему руководителю избирательного штаба президента США Дональда Трампа, перенести суд из Вашингтона в штата Виргиния. Об этом сообщает Reuters.
Защита Манафорта утверждала, что большое внимание общественности к делу в Вашингтоне помешает провести справедливый суд. Окружной судья отклонил просьбу об изменении места судебного разбирательства, отметив, что для рассмотрения дела будут выбраны беспристрастные присяжные.
Ранее сообщалось, что Манафорт проиграл апелляцию об отмене обвинений в отмывании денег.
Обвинение в отношении выдвинул специальный прокурор Роберт Мюллер, который, в частности, занимается так называемым «российским делом» о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году.
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