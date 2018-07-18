Экс-главе штаба Трампа отказали перенести суд в непубличное место

Защита Манафорта утверждала, что большое внимание общественности к делу в Вашингтоне помешает провести справедливый суд. Окружной судья отклонил просьбу об изменении места судебного разбирательства, отметив, что для рассмотрения дела будут выбраны беспристрастные присяжные.

Ранее сообщалось, что Манафорт проиграл апелляцию об отмене обвинений в отмывании денег.