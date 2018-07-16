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Дональд Трамп сравнил себя с геем
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Дональд Трамп сравнил себя с геем 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На встрече в Пхеньяне с Ким Чен Ыном американский госсекретарь Майкл Помпео хотел подарить компакт-диск с песней Элтона Джона. «Они не дали возможность, у меня есть этот диск для него. Он будет передан в другое время» — приводит комментарий Дональда Трампа Rolling Stone.
Выступая в Монтане 6 июля, Элтон Джон неосознанно «перешел дорогу» американском лидеру. Трамп начал высказывать ему непристойные слова в плане его музыки и образования. «Я побил его много раз. У меня нет музыкальных инструментов, но мы побьем рекорды Элтона. У нас есть люди в этой сфере. Мы действительно лучше это делаем без музыкальных инструментов» — передает Rolling Stone.
После этого Дональд Трамп обвинил журналистов в «нечестности и поддельности».
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