Дональд Трамп сравнил себя с геем

Выступая в Монтане 6 июля, Элтон Джон неосознанно «перешел дорогу» американском лидеру. Трамп начал высказывать ему непристойные слова в плане его музыки и образования. «Я побил его много раз. У меня нет музыкальных инструментов, но мы побьем рекорды Элтона. У нас есть люди в этой сфере. Мы действительно лучше это делаем без музыкальных инструментов» — передает Rolling Stone.

После этого Дональд Трамп обвинил журналистов в «нечестности и поддельности».