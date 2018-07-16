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CNN в истерике: Путин заставил президента свободного мира ждать
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CNN в истерике: Путин заставил президента свободного мира ждать 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом заявила журналистка телеканала Кэтлин Коллинз.
«Я потрясена тем, что президент страны, которая сейчас находится под санкциями, заставляет лидера свободного мира ждать», — сказала она.
При этом президент США прибыл на переговоры позже, чем российский лидер, несмотря на то, что он прилетела в Хельсинки на день раньше.
Владимиру Путину пришлось ожидать своего американского коллегу в президентском дворце в Хельсинки в течение 20 минут.
Встреча Путина и Трампа проходит в президентском дворце в Хельсинки. Президент России Владимир Путин обсудил со своим американским коллегой «болевые точки» двусторонних отношений.
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