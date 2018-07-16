CNN в истерике: Путин заставил президента свободного мира ждать

Об этом заявила журналистка телеканала Кэтлин Коллинз.

«Я потрясена тем, что президент страны, которая сейчас находится под санкциями, заставляет лидера свободного мира ждать», — сказала она.

При этом президент США прибыл на переговоры позже, чем российский лидер, несмотря на то, что он прилетела в Хельсинки на день раньше.

Владимиру Путину пришлось ожидать своего американского коллегу в президентском дворце в Хельсинки в течение 20 минут.

Встреча Путина и Трампа проходит в президентском дворце в Хельсинки. Президент России Владимир Путин обсудил со своим американским коллегой «болевые точки» двусторонних отношений.