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Пушков прокомментировал проходящий в Хельсинки саммит России и США
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Пушков прокомментировал проходящий в Хельсинки саммит России и США 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Между Россией и США решаются судьбы мира, заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя проходящие в Хельсинки переговоры с участием президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
"Смешно вспоминать глупости (экс-президента США Барака) Обамы и иже с ним о России как несильной «региональной державе». Внимание всего мира приковано сегодня к Хельсинки и всем кристально ясно: между Россией и США решаются судьбы мира, встречаются лидеры ведущих держав планеты", — написал Пушков в Twitter.
В понедельник в Хельсинки проходит первая полноформатная встреча президентов России и США. Как сообщалось ранее, Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня. Переговоры проходят в президентском дворце в Хельсинки.
На беседу тет-а-тет стороны отвели полтора часа. Далее по графику должны состояться переговоры в расширенном составе, которые, согласно договоренностям, по продолжительности займут один час 45 минут. Заключительной частью встречи российско-американского саммита станет совместная пресс-конференция лидеров.
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