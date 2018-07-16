Пушков прокомментировал проходящий в Хельсинки саммит России и США

"Смешно вспоминать глупости (экс-президента США Барака) Обамы и иже с ним о России как несильной «региональной державе». Внимание всего мира приковано сегодня к Хельсинки и всем кристально ясно: между Россией и США решаются судьбы мира, встречаются лидеры ведущих держав планеты", — написал Пушков в Twitter.

В понедельник в Хельсинки проходит первая полноформатная встреча президентов России и США. Как сообщалось ранее, Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня. Переговоры проходят в президентском дворце в Хельсинки.

На беседу тет-а-тет стороны отвели полтора часа. Далее по графику должны состояться переговоры в расширенном составе, которые, согласно договоренностям, по продолжительности займут один час 45 минут. Заключительной частью встречи российско-американского саммита станет совместная пресс-конференция лидеров.