Финские СМИ встретили Трампа и Путина с 300 билбордами в поддержку свободы СМИ

300 билбордов провозглашают свободу СМИ. Приветственный билборд гласит: «Господин президент, добро пожаловать в страну свободной прессы».

Другие содержат заголовки издания в период между 2000 и 2018 годами, которые характеризуют «бурные отношения» президентов со СМИ, отметили в Helsingin Sanomat.

Как отмечается, акция с билбордами призвана поддержать коллег из СМИ, как в России , так и в США, которые «должны бороться в постоянно ужесточающихся обстоятельствах».

Отмечается, что в мировом рейтинге свободной прессы Россия занимает 148 место, а США — 45. Финляндия находится на четвертом месте.