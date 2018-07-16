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Финские СМИ встретили Трампа и Путина с 300 билбордами в поддержку свободы СМИ
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Финские СМИ встретили Трампа и Путина с 300 билбордами в поддержку свободы СМИ 

Газета.Ru 50 минут назад
Фото: Газета.Ru
Одна из ведущих новостных корпораций Финляндии Helsingin Sanomat выкупила 300 рекламных билбордов в Хельсинки накануне встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, которые размещены вдоль маршрута лидеров. Об этом пишет Huffington Post.
300 билбордов провозглашают свободу СМИ. Приветственный билборд гласит: «Господин президент, добро пожаловать в страну свободной прессы».
Другие содержат заголовки издания в период между 2000 и 2018 годами, которые характеризуют «бурные отношения» президентов со СМИ, отметили в Helsingin Sanomat.
Как отмечается, акция с билбордами призвана поддержать коллег из СМИ, как в России, так и в США, которые «должны бороться в постоянно ужесточающихся обстоятельствах».
Отмечается, что в мировом рейтинге свободной прессы Россия занимает 148 место, а США — 45. Финляндия находится на четвертом месте.
В Хельсинки стартовали переговоры президентов России и США. Как проходит саммит, уже названный СМИ историческим, рассказывает "Газета.Ru" в режиме онлайн.
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