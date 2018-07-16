Индексы РФ перешли к росту на фоне начавшейся встречи президентов России и США 

МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Рынок акций РФ перешел к росту на фоне начавшейся встречи президентов России и США, рубль отреагировал нейтрально, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 14.25 мск рос на 0,15% — до 2349,98 пункта, индекс РТС — на 0,06%, до 1190,09 пункта.
До начала встречи индекс Мосбиржи торговался недалеко от уровней предыдущего закрытия — 2346,43 пункта, индекс РТС снижался примерно на 0,2% — до 1187,67 пункта.
Курс доллара расчетами «завтра» к текущему моменту снижается на 36 копеек — до 62,2 рубля, курс евро — на 18 копеек до 72,92 рубля. Таким образом, динамика курса рубля к основным мировым валютам практически не изменилась.
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа проходит в понедельник в Хельсинки. В начале встречи Путин заявил, что настало время обстоятельно поговорить по двусторонним отношениям и обсудить «болевые точки» в мире. Трамп, в свою очередь, сказал, что двум лидерам предстоит обсудить широкий круг вопросов. В их числе он, в частности, назвал военные вопросы, торговлю и отношения с Китаем.