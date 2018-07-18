«Порошенко в угаре» — в Госдуме объяснили поведение президента Украины

Государственной думе ответили на заявление президента Украины Петра Порошенко , который уверен, что Россия «массово задерживает суда» якобы для того, чтобы остановить горно-металлургический комплекс в Донбассе. Более того, по мнению Порошенко, Россия намеревается провести военную операцию против Мариуполя , где проводится экспорт продукции черной металлургии. Именно поэтому украинские военные должны помешать российским пограничникам досматривать суда, которые следуют через Керченский пролив. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время рабочей поездки в Одессу на международные учения Sea Breeze.

— Это делается для того, чтобы заблокировать Украину на Азовском море,

По информации RT, заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий считает, что заявление лидера Украины не несёт никаких серьёзных последствий и потому не требует реакции. Все его слова сейчас произносятся лишь для того, чтобы поднять рейтинг перед выборами, однако люди ему больше не верят. Водолацкий считает, что остается ждать выборов и надеяться, что народ выберет себе адекватного президента.

— Все суда, которые заходят сегодня в наши воды, контролируются ВМФ России и береговой охраной. Тут нет противоречий Международному морскому праву. Президент Украины Пётр Порошенко постоянно пытается внести в гражданское общество какие-то новые идеи, которые смогут повысить доверие к нему в стране. На сегодняшний день самый низкий рейтинг среди президентов именно у него. Поэтому различные действия Порошенко в каком-то угаре в последние несколько месяцев делаются с определённой целью. Но как украинцы могут положить конец досмотру судов? У них нет своего флота, а ржавые корыта, которые стоят в Одессе, не способны выходить в море,

— заявил политик.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что эксперт дал оценку словам Порошенко о приоритетности Украины для Запада.