Ещё
«Порошенко в угаре» — в Госдуме объяснили поведение президента Украины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Порошенко в угаре» — в Госдуме объяснили поведение президента Украины 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
В Государственной думе ответили на заявление президента Украины Петра Порошенко, который уверен, что Россия «массово задерживает суда» якобы для того, чтобы остановить горно-металлургический комплекс в Донбассе. Более того, по мнению Порошенко, Россия намеревается провести военную операцию против Мариуполя, где проводится экспорт продукции черной металлургии. Именно поэтому украинские военные должны помешать российским пограничникам досматривать суда, которые следуют через Керченский пролив. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время рабочей поездки в Одессу на международные учения Sea Breeze.
— Это делается для того, чтобы заблокировать Украину на Азовском море,
— цитирует РИА Новости Порошенко.
По информации RT, заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий считает, что заявление лидера Украины не несёт никаких серьёзных последствий и потому не требует реакции. Все его слова сейчас произносятся лишь для того, чтобы поднять рейтинг перед выборами, однако люди ему больше не верят. Водолацкий считает, что остается ждать выборов и надеяться, что народ выберет себе адекватного президента.
— Все суда, которые заходят сегодня в наши воды, контролируются ВМФ России и береговой охраной. Тут нет противоречий Международному морскому праву. Президент Украины Пётр Порошенко постоянно пытается внести в гражданское общество какие-то новые идеи, которые смогут повысить доверие к нему в стране. На сегодняшний день самый низкий рейтинг среди президентов именно у него. Поэтому различные действия Порошенко в каком-то угаре в последние несколько месяцев делаются с определённой целью. Но как украинцы могут положить конец досмотру судов? У них нет своего флота, а ржавые корыта, которые стоят в Одессе, не способны выходить в море,
— заявил политик.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что эксперт дал оценку словам Порошенко о приоритетности Украины для Запада.
Пятый канал: последние новости
Президенты Франции и Хорватии поцеловались после завершения ЧМ — видео Путин договорился с Трампом проработать вопрос урегулирования в Донбассе В Госдуме хотят изменить пенсионную реформу
Комментарии  Ещё 38 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете8
Задержан главный гаишник севера Москвы244
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей»12
Названа причина скорого уничтожения интернета3
Умер экс-солист группы «Доктор Ватсон»8
Видео
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
01:38
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»
Политика
00:34
Порошенко назвал Украину приоритетом для США и НАТО
В мире Статьи
00:59
Бывшая жена Грудинина впервые рассказала об их разводе
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
00:46
США пригрозили России новыми санкциями
В мире США
13:19
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение