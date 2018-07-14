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Улицы Хельсинки освободят для Трампа и Путина
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Улицы Хельсинки освободят для Трампа и Путина 

News.ru 14 июля 2018
16 июля в Хельсинки ограничат движение. Центральные улицы города перекроют из-за приезда в финскую столицу Владимира Путина и Дональда Трампа.
Улицы финской столицы, по которым запланировано движение кортежей лидеров России и США, будут перекрыты 16 июля. Речь идет о некоторых центральных магистралях города, а также о дороге рядом с аэропортом Хельсинки-Вантаа, сообщает ТАСС. Кроме того, изменения движения коснутся улиц вокруг президентского дворца.
Ранее News.ru писал, что 16 июля в финской столице пройдет саммит Россия-США. Переговоры лидеров государств займут около трех часов. Интерес к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Финляндии огромен. Особой популярностью в скандинавской республике пользуется темное пиво, выпущенное специально к саммиту.
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