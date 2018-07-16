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Путин предложил Трампу обсудить «болевые точки»
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Путин предложил Трампу обсудить «болевые точки» 

Деловая газета «Взгляд» 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин предложил американскому коллеге Дональду Трампу в ходе встречи в Хельсинки обсудить «болевые точки».
Также российский лидер заявил, что для Москвы и Вашингтона настало время поговорить обстоятельно по двусторонним отношениям и международным проблемам, передает РИА «Новости».
Ранее в понедельник президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп начали двустороннюю встречу в президентском дворце в Хельсинки.
Перед переговорами Трамп заявил, что отношения Москвы и Вашингтона никогда не были хуже из-за «многолетней глупости и тупости» со стороны Соединенных Штатов.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему для встречи Путина и Трампа решили выбрать именно Финляндию.
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