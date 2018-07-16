Путин предложил Трампу обсудить «болевые точки»

Также российский лидер заявил, что для Москвы и Вашингтона настало время поговорить обстоятельно по двусторонним отношениям и международным проблемам, передает РИА «Новости»

Ранее в понедельник президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп начали двустороннюю встречу в президентском дворце в Хельсинки.

Перед переговорами Трамп заявил, что отношения Москвы и Вашингтона никогда не были хуже из-за «многолетней глупости и тупости» со стороны Соединенных Штатов.