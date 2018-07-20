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Россия направила США предложения по Сирии
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Россия направила США предложения по возвращению беженцев в Сирию 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
РФ направила США конкретные предложения для организации работы по возвращению беженцев в Сирию с учетом договоренностей саммита в Хельсинки, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Активному продвижению в этом направлении способствуют договоренности, достигнутые президентами России и США в ходе саммита в Хельсинки, с учетом которых американской стороне направлены конкретные предложения для организации работы по возвращению беженцев к местам довоенного пребывания", — сказал он.
По его словам, "пакет предложений предусматривает разработку совместного плана по возвращению беженцев к местам доконфликтного проживания, первоочередное возвращение сирийских граждан из Ливана и Иордании, создание на базе Амманского мониторингового центра совместной российско-американо-иорданской группы, а также формирование аналогичной группы на территории Ливана".
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