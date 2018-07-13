Путин и Трамп: кто кого?

В понедельник, 16 июля, в Хельсинки , в президентском дворце, главы супердержав Владимир Путин Дональд Трамп впервые встретятся один на один для официальных переговоров. До этого они «пересекались» на саммите G20 в Гамбурге, в июле прошлого года, общались по телефону, но официальных встреч уровня Россия-Америка, с момента избрания Трампа президентом США , не было. Чтобы подсмотреть за кулисы встречи, «Вечерняя Москва» решила сравнить двух лидеров, как говорится, с чисто человеческой точки зрения.

ВОЗРАСТ Владимир Путин родился 7 октября 1952 года (скоро ему исполнится 66 лет). Дональд Трамп постарше: 14 июня ему стукнуло 72 года.

СТАТУС Дональд Трамп — бизнесмен-миллиардер и строительный магнат, Владимир Путин — офицер-«чекист».

ДЕНЬГИ Состояние Трампа, согласно рейтингу Forbes , в прошлом году составило 3,1 миллиарда долларов. Путина любители сплетен и желтухи вообще называют самым богатым человеком в мире, чье состояние, якобы, составляет 200 миллиардов долларов. Никаких официальных доказательств этому нет, зато есть данные налоговой декларации за прошлый год. Согласно им, в 2017-ом президент России заработал 18,73 миллионов рублей.

ЖЕНЩИНЫ Трамп сейчас женат в третий раз, и в третий раз на модели. Его отношение к женскому полу известно своей фривольностью. Все помнят скандал, связанный с его многочисленными интервью, данными еще до избрания президентом, в которых миллиардер рассказывает, как и за какими женщинами он ухаживал. Личная жизнь Владимир Путина — тайна за семью печатями. С женой Людмилой он прожил в браке 30 лет. С тех пор, как чета развелась, о том, есть ли у президента пара можно судить только по слухам. Некоторые приписывают ему связь с гимнасткой Алиной Кабаевой, которая, якобы, родила ему аж троих детей. Официально же, у российского президента две дочери. У американского — три и двое сыновей.