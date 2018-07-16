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Обзор инопрессы. Российские граждане ощутили гордость, радость и уважение к своей сборной.
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Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»

Обзор инопрессы. Российские граждане ощутили гордость, радость и уважение к своей сборной. 

BFM.RU 26 минут назад
Фото: BFM.RU
Президент России Владимир Путин встречается с лидером США Дональдом Трампом в Хельсинки 16 июля, на следующий день после финала чемпионата мира по футболу, престижного мирового события, которое подняло волну патриотизма в России, замечает CNN. После драматичного четвертьфинала с хорватами, российские граждане ощутили гордость, радость и уважение к своей сборной.
Встреча с глазу на глаз дает прекрасно подготовленному российскому президенту шанс укрепить свою высокую репутацию на фоне непредсказуемого Дональда Трампа. Однако не все идет гладко для Владимира Путина. В пятницу, 13 июля, министерство юстиции США выдвинули обвинения против 12 российских агентов за предположительное вмешательство в президентские выборы 2016 года. После этого в США раздались призывы к отмене саммита. Впрочем, это вряд ли произойдет, так как на протяжении всего европейского турне Трамп призывал к улучшению отношений с Россией.
Российские граждане, может, и испытывают гордость от проведенного чемпионата, но спортивный праздник никак не отразился на повышении их благосостояния.
Московский корреспондент швейцарской Le Temps Эммануэль Гриншпан подводит итог чемпионата мира по футболу, называя его успешным: никаких хулиганов, допинга и удивительно успешное выступление российской сборной. По его мнению, Кремль превратил спортивное мероприятие в глобальную операцию по улучшению своего образа и в дымовую завесу для проведения непопулярных реформ.
Российское правительство потратило на организацию чемпионата 14 млрд долларов, что в три раза больше, чем расходы Бразилии на прошлый турнир четыре года назад. Как обычно, часть денег досталась олигархам, полагает автор.
Владимир Путин воспользовался футбольным турниром для того, чтобы пробить относительную международную изоляцию, встретив в Москве десятки глав иностранных государств. Все они могут считаться символическими победами российского президента, заключает издание.
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