Алиев поздравил Путина с успешным проведением мундиаля

«Уважаемый Владимир Владимирович, сердечно поздравляю вас и весь народ России с успешным проведением ХХI чемпионата мира по футболу. Чемпионат мира стал поистине незабываемым спортивным праздником для всех поклонников этого самого популярного вида спорта, для миллионов болельщиков», — отмечается в письме.

Президент Азербайджана отметил, что завершившееся мировое первенство в России по праву войдет в историю чемпионатов как пример идеальной организации, подготовки и проведения подобных турниров, ярко продемонстрировав великую силу спорта, которая сближает народы, укрепляет дружбу и сотрудничество.

Кроме того, Алиев пожелал Путину здоровья, счастья, дальнейших успехов, а всем россиянам — мира и благополучия.

Ранее глава МОК Томас Бах на встрече с Путиным отметил, что на чемпионате мира по футболу Россия повторила успешный опыт проведения Олимпиады в Сочи

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