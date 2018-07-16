Алиев поздравил Путина с успешным проведением мундиаля 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил российского коллегу Владимира Путина с успешным проведением чемпионата мира по футболу, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.
«Уважаемый Владимир Владимирович, сердечно поздравляю вас и весь народ России с успешным проведением ХХI чемпионата мира по футболу. Чемпионат мира стал поистине незабываемым спортивным праздником для всех поклонников этого самого популярного вида спорта, для миллионов болельщиков», — отмечается в письме.
Президент Азербайджана отметил, что завершившееся мировое первенство в России по праву войдет в историю чемпионатов как пример идеальной организации, подготовки и проведения подобных турниров, ярко продемонстрировав великую силу спорта, которая сближает народы, укрепляет дружбу и сотрудничество.
Кроме того, Алиев пожелал Путину здоровья, счастья, дальнейших успехов, а всем россиянам — мира и благополучия.
Ранее глава МОК Томас Бах на встрече с Путиным отметил, что на чемпионате мира по футболу Россия повторила успешный опыт проведения Олимпиады в Сочи.
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