Путин и Трамп будут беседовать в Готическом зале Президентского дворца в Хельсинки

Этот зал особняка ранее был двухуровневым, однако во время реконструкции здания один этаж удалили, а вместо потолка был построен купол, расписанный в готическом стиле, с витражом. Обычно в этом зале проходят пресс-конференции президента Финляндии

Для пресс-конференции Путина и Трампа организаторы отвели Государственный зал. В этом помещении, как правило, устраиваются банкеты по случаю государственных визитов зарубежных лидеров, а также прием в честь Дня независимости Финляндии. На оформление этого зала архитектора вдохновил Георгиевский зал Зимнего дворца в Санкт-Петербурге , а одну из стен украшает копия фрагмента памятника императору Александру II в Хельсинки — фигура из композиции, олицетворяющая закон.

Еще один зал, именуемый Малым государственным или Зеркальным, примет переговоры лидеров в составе делегаций после встречи тет-а-тет. Здесь проводятся торжественные обеды, а также церемония смены правительства. Изначально это был тронный зал императора, где устраивались балы.

Первый пункт программы Путина и Трампа — совместное фотографирование перед беседой — пройдет в Желтом зале. Обычно там президент Финляндии принимает небольшие делегации или, например, послов зарубежных государств. Установленная здесь мебель, выполненная по эскизам архитектора Василия Стасова , была закуплена в Санкт-Петербурге для дома генерал-губернатора в 1819 году.