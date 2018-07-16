Ещё
Путин и Трамп будут беседовать в Готическом зале Президентского дворца в Хельсинки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»

Путин и Трамп будут беседовать в Готическом зале Президентского дворца в Хельсинки 

ТАСС 6 часов назад
ХЕЛЬСИНКИ, 16 июля. /ТАСС/. Беседа президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в понедельник в Готическом зале Президентского дворца в Хельсинки. Об этом ТАСС стало известно от организаторов саммита.
Этот зал особняка ранее был двухуровневым, однако во время реконструкции здания один этаж удалили, а вместо потолка был построен купол, расписанный в готическом стиле, с витражом. Обычно в этом зале проходят пресс-конференции президента Финляндии.
Для пресс-конференции Путина и Трампа организаторы отвели Государственный зал. В этом помещении, как правило, устраиваются банкеты по случаю государственных визитов зарубежных лидеров, а также прием в честь Дня независимости Финляндии. На оформление этого зала архитектора вдохновил Георгиевский зал Зимнего дворца в Санкт-Петербурге, а одну из стен украшает копия фрагмента памятника императору Александру II в Хельсинки — фигура из композиции, олицетворяющая закон.
Еще один зал, именуемый Малым государственным или Зеркальным, примет переговоры лидеров в составе делегаций после встречи тет-а-тет. Здесь проводятся торжественные обеды, а также церемония смены правительства. Изначально это был тронный зал императора, где устраивались балы.
Первый пункт программы Путина и Трампа — совместное фотографирование перед беседой — пройдет в Желтом зале. Обычно там президент Финляндии принимает небольшие делегации или, например, послов зарубежных государств. Установленная здесь мебель, выполненная по эскизам архитектора Василия Стасова, была закуплена в Санкт-Петербурге для дома генерал-губернатора в 1819 году.
Президентский дворец находится напротив рыночной площади Хельсинки в Южном порту, рядом со зданием мэрии. Площадь дворца составляет порядка 3 тыс. кв м. В сентябре 1990 года здесь встречались президент СССР Михаил Горбачев и президент США Джордж Буш-старший.
ТАСС: последние новости
Макрон покинет Москву сразу после финала ЧМ-2018 Путин приедет на встречу с Трампом на новом российском лимузине Переговоры Путина и Трампа могут продлиться три часа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина393
Туринская плащаница оказалась подделкой162
Грудинин развелся80
Рабочие устроили массовую драку из‐за зарплаты60
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»388
Видео
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика Ближний Восток
06:21
В Германии запустили дизель с 75-летней подлодки
Армия
03:16
Туринская плащаница оказалась подделкой
Наука и техника
06:14
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина
Политика В мире
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:19
С Бритни Спирс произошел конфуз на концерте
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение