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Путин прибыл в Хельсинки
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Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»

Путин прибыл в Хельсинки на переговоры с Трампом 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Путин прибыл в Хельсинки на переговоры с Трампом, встреча начнется ориентировочно через 50 минут, передает корреспондент РИА Новости.
Сразу из аэропорта Путин отправится в президентский дворец.
У лидеров двух стран запланировано совместное фотографирование с президентом Финляндии, а затем, спустя десять минут, должна начаться встреча. На беседу тет-а-тет стороны отвели полтора часа.
Далее по графику должны состояться переговоры в расширенном составе, которые, согласно договоренностям, по продолжительности займут один час 45 минут.

Саммит в Хельсинки

Саммит в Хельсинки — первая полноформатная встреча Путина и Трампа вне рамок многосторонних международных форумов. Он проходит в президентском дворце в центре финской столицы. На встречу, как сообщалось ранее, отводится три часа.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, четкой повестки, "прописанной от а до я", нет — лидеры сами определят ее во время переговоров.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщал, что Москва готова "рассмотреть буквально все ключевые вопросы": односторонний выход США из иранской ядерной сделки, сирийский кризис, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, в том числе в контексте размещения Соединенными Штатами на базе ПРО в Румынии пусковых установок, способных нейтрализовать не только перехватчики, но и ударные ракеты "Томагавк", и многое другое.
Сам Трамп в интервью телекомпании CBS отмечал, что может поднять вопрос об экстрадиции 12 граждан России, обвиненных в рамках расследования об иностранном вмешательстве в ход выборов в США в 2016 году.
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