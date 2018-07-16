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В МИД Ирана опровергли передачу через Путина послания для Трампа
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В МИД Ирана опровергли передачу через Путина послания для Трампа 

ТАСС 45 минут назад
ТАСС, 16 июля. Официальный представитель иранского МИД Бахрам Гасеми опроверг информацию о том, что Тегеран воспользовался визитом советника верховного лидера Али Акбара Велаяти в Москву и передал послание для президента США Дональда Трампа. Об этом в понедельник сообщает агентство Mehr.
По словам Гасеми, «неправда, что [президент РФ Владимир] Путин передаст Трампу послание Ирана» в ходе встречи лидеров РФ и США в Хельсинки в понедельник. Такая информация ранее появилась в некоторых иранских СМИ. «Стороны (РФ и США) будут обсуждать на этих переговорах свои двусторонние темы, и это не касается Ирана», — сказал дипломат.
Он пояснил, что после «незаконного выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)» по ядерной программе Иран «информирует другие страны о взаимодействии [в рамках СВПД], принципах и новых условиях» для продолжения сделки. «Информация об этом доносится до властей других государств через спецпосланников президента Ирана. Такие люди выбраны, и некоторые из них уже совершили поездки в другие страны», — сказал он.
Гасеми также обратил внимание на то, что СМИ Ирана и России «не в полной мере осветили переговоры Велаяти, сосредоточившись на экономике и теме нефти». По его словам, переговоры советника верховного лидера в Москве были полномасштабными и в их контексте обсуждался целый спектр двусторонних, региональных и международных тем.
Велаяти посетил Россию 10-13 июля, он провел встречу с Путиным, выступил на площадке клуба «Валдай».
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