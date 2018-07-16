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Пушков: Трамп не сможет говорить с Путиным с позиции силы
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Пушков: Трамп не сможет говорить с Путиным с позиции силы 

Российская Газета 47 минут назад
Фото: Российская Газета
Президент России Владимир Путин приедет на встречу со своим американским коллегой с сильными картами, что не позволит Дональду Трампу говорить с ним с позиции силы, считает глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
"Путин приедет на встречу с Трампом после блестящего чемпионата мира, с сильными картами на руках в Сирии и возросшим авторитетом", — написал политик в Twitter.
Трамп же, напомнил он, прибыл в Хельсинки «после сложного саммита НАТО и протестов британцев против его визита».
"Трамп не сможет и не будет вести переговоры с позиции силы. Обреченная затея" — считает Пушков.
Напомним, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится сегодня в столице Финляндии. Предполагается, что президенты побеседуют с глазу на глаз и дадут совместную пресс-конференцию.
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