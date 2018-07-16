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В МИД отметили большое число обращений по вопросам получения гражданства
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В МИД отметили большое число обращений по вопросам получения гражданства 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Заместитель директора консульского департамента МИД РФ Александр Носков сообщил, что существует большой поток обращений в российские дипмиссии за рубежом в странах бывшего СССР по вопросам приобретения гражданства России.
"Вопрос приобретения гражданства один из самых востребованных за рубежом. В первую очередь, в странах бывшего Советского Союза", — сказал он в Совете Федерации на совещании о совершенствовании миграционного законодательства РФ.
"Законодательным актом определяется всего два основания, по которым эти люди могут обращаться в наши дипломатические представительства. Поскольку поток обращений просто колоссальный, то нам не нужно проводить прямую линию, чтобы понять всю тяжесть вопроса", — добавил он.
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