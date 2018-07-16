В МИД отметили большое число обращений по вопросам получения гражданства

"Вопрос приобретения гражданства один из самых востребованных за рубежом. В первую очередь, в странах бывшего Советского Союза", — сказал он в Совете Федерации на совещании о совершенствовании миграционного законодательства РФ.

"Законодательным актом определяется всего два основания, по которым эти люди могут обращаться в наши дипломатические представительства. Поскольку поток обращений просто колоссальный, то нам не нужно проводить прямую линию, чтобы понять всю тяжесть вопроса", — добавил он.