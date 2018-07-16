Экс-мэр Калининграда подал документы в избирком на довыборы в Госдуму

"В рабочую группу по приёму и проверке избирательных документов, представляемых кандидатами в окружную избирательную комиссии избирательного округа №98, 16 июля представил документы Александр Ярошук", — сказала представитель избиркома.

В единый день голосования 9 сентября в Калининградской области пройдут выборы федерального, регионального и муниципального уровней. Часть избирателей Калининградской области, относящейся к одномандатному избирательному округу №98, будет выбирать депутата Госдумы. В Калининграде пройдут дополнительные выборы депутата калининградской областной Думы по одномандатному округу №6. В четырех муниципальных образованиях пройдут выборы депутатов окружных советов.