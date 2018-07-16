Определен формат встречи Путина и Трампа

Путин прибудет в Президентский дворец первым, следом приедет Трамп

"Президента России во дворце поприветствует президент Финляндии и пригласит в рабочий кабинет, а тем временем прибудет президент США", — сказал собеседник агентства.

Вместе с тем организаторы отметили, что в протокольных программах лидеров время прибытия обоих президентов практически не различается, поэтому Путину не придется долго ждать Трампа. Как только оба лидера будут во дворце, они выйдут на совместное фотографирование, а затем начнут переговоры.

Ожидается, что это произойдет в 13:00-13:20 по местному времени (совпадает с московским).