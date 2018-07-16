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Бизнесмен купил портрет «всевидящего» Путина
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Портрет Путина «Всевидящий В.» продали за 400 тыс. евро 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Дэвид Датуна
Портрет российского президента Владимира Путина работы американского художника Дэвида Датуны накануне встречи лидера России и главы США Дональда Трампа купил неназванный российский бизнесмен.
В сообщении художника, которое распространила его пресс-служба, отмечается, что Датуна не был в России уже 20 лет. «Все очень поменялось, — отмечает он. — И это не только стадионы, парки, это — люди. В Питере во время ПМЭФ мне заказали портрет Владимира Путина, каким я сейчас его вижу. В тот визит я его увидел таким — „всевидящим“. Его присутствие ощущалось практически везде». Именно это ощущение художник и пытался выразить в своей работе, передает РИА «Новости»
Дэвид Датуна подтвердил, что картина посвящена встрече Путина и Трампа в Хельсинки, и дал совет лидерам двух стран «заглянуть друг другу в глаза». «Надеюсь, что встреча действительно что-то сможет поменять в мире в лучшую сторону», — добавил он.
Отметим, что это уже не первый портрет Владимира Путина работы Датуны. Его авторству также принадлежит известная инсталляция «Путин — Мона Лиза». В 2011 году портрет Путина работы Датуны на международной художественной ярмарке «Арт-Москва» был продан за 200 тыс. евро. «Украинская галерея Mironova Gallery, которая представляет художника в Европе, изначально объявила цену на инсталляцию в размере 100 тыс. евро, но поскольку портрет заинтересовал многих коллекционеров, были организованы закрытые торги», — сообщала тогда PR-координатор галереи Вера Черныш.
Картину также приобрел российский бизнесмен, имя которого не называлось.
Дэвид Датуна — выходец из Грузии, с 1999 года постоянно живущий и работающий в США. Является одним из самых продаваемых художников в мире.
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Комментарии1  Ещё 2 источника 
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