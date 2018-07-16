Завершилась регистрация кандидатов на пост губернатора Московской области

В Мособлизбиркоме заявили, что регистрация кандидатов на должность губернатора Подмосковья окончена. На грядущих выборах за этот пост будут бороться шесть выдвиженцев от политических партий, сообщили в пресс‐службе избирательной комиссии.

«Закончился период регистрации кандидатов на должность губернатора Московской области. В избирательной кампании примут участие шесть кандидатов на должность губернатора Подмосковья», — уточнила председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина

В регистрации отказано четырем выдвиженцам — Николаю Дижуру ( «Яблоко» ), Алексею Дуленкову ( ПАРНАС ), Владимиру Рязанову («Коммунисты России»), Максиму Шингаркину («Родина»). У них отсутствовали необходимые для процедуры документы.

Кандидаты могли заявить о своем намерении принять участие в выборах с 7 по 27 июня. Документы на регистрацию принимались до 5 июля.

С 11 августа начнется предвыборная агитация кандидатов в СМИ. Завершится она в 00:00 8 сентября. Сами выборы состоятся 9 сентября, в Единый день голосования.

До 15 июля все кандидаты должны были собрать пакет документов и 196 подписей в свою поддержку — от депутатов и глав муниципальных образований. У всех претендентов на пост губернатора Московской области набралось более 200 подписей, которые признали достоверными.