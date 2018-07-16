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Завершилась регистрация кандидатов на пост губернатора Московской области
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Завершилась регистрация кандидатов на пост губернатора Московской области 

360tv.ru 1 час назад
В Мособлизбиркоме заявили, что регистрация кандидатов на должность губернатора Подмосковья окончена. На грядущих выборах за этот пост будут бороться шесть выдвиженцев от политических партий, сообщили в пресс‐службе избирательной комиссии.
«Закончился период регистрации кандидатов на должность губернатора Московской области. В избирательной кампании примут участие шесть кандидатов на должность губернатора Подмосковья», — уточнила председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина.
В выборах примут участие Лилия Белова («Альянс Зеленых»), Андрей Воробьев («Единая Россия»), Кирилл Жигарев (ЛДПР), Борис Надеждин («Партия Роста»), Константин Черемисов (КПРФ), Игорь Чистюхин («Справедливая Россия»).
В регистрации отказано четырем выдвиженцам — Николаю Дижуру («Яблоко»), Алексею Дуленкову (ПАРНАС), Владимиру Рязанову («Коммунисты России»), Максиму Шингаркину («Родина»). У них отсутствовали необходимые для процедуры документы.
Кандидаты могли заявить о своем намерении принять участие в выборах с 7 по 27 июня. Документы на регистрацию принимались до 5 июля.
С 11 августа начнется предвыборная агитация кандидатов в СМИ. Завершится она в 00:00 8 сентября. Сами выборы состоятся 9 сентября, в Единый день голосования.
До 15 июля все кандидаты должны были собрать пакет документов и 196 подписей в свою поддержку — от депутатов и глав муниципальных образований. У всех претендентов на пост губернатора Московской области набралось более 200 подписей, которые признали достоверными.
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